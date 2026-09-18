В Мытищах отметили 100-летие ветерана Галины Эйфир

Памятный вечер в честь 100-летия со дня рождения члена совета ветеранов Галины Эйфир прошел 17 сентября в Мытищинском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищинском историко-художественном музее 17 сентября состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения члена совета ветеранов городского округа Галины Эйфир. В нем участвовали представители организации «Ветеран», родственники Галины Михайловны и ученики кадетского класса гимназии № 17.

Внучка ветерана Мария Горчакова-Киселева рассказала, что в начале Великой Отечественной войны Галине Эйфир было 16 лет. Она надела военную форму, рыла траншеи, участвовала в защите Родины и получила медаль «За оборону Кавказа».

«Девятое мая бабушка чтила до последних дней. Для нас было важно прикоснуться к тому, что было дорого ей», — поделилась Мария.

Член президиума организации Нина Соколова отметила, что такие встречи помогают школьникам глубже понять историю. Кульминацией вечера стала передача авторских картин Марии Горчаковой-Киселевой в дар совету ветеранов. После официальной части гости расписали изделия в технике «Гжель».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.

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