Шатурская ГРЭС установила часы на башне бывшей пожарной части

Шатурская ГРЭС к Дню города, который жители Шатуры отметят 19 сентября, установила новые часы на башне бывшей пожарной части на проспекте Ильича, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шатурская ГРЭС сделала горожанам подарок к Дню города, который в Шатуре отметят 19 сентября. На башне исторического здания бывшей пожарной части на проспекте Ильича установили новые часы. Объект уже получил неофициальное название «Шатурский Биг-Бен».

Здание бывшей пожарной части остается одним из узнаваемых архитектурных объектов Шатуры и связано с историей города как энергетического центра Подмосковья. Новые часы подчеркнули облик памятника промышленной архитектуры и привлекли к нему внимание.

Часы выполнены в классическом стиле и оснащены современной подсветкой, поэтому время можно будет узнать и в темноте. Циферблат защищен от осадков и перепадов температур. Определить точное время теперь можно издалека, в том числе жителям ближайших районов и студентам Шатурского энергетического техникума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.