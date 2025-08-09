ПВО сбила беспилотник, который атаковал Москву

сегодня в 09:31

На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что с 22:41 8 августа до 05:05 9 августа перехвачены 97 украинских беспилотников. Один из них над Московским регионом.

Также 8 августа зрителей эвакуировали с концерта певца Akon в Сочи из-за атаки БПЛА. В городе работает сирена.