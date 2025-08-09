97 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью

Над российскими регионами и Азовским морем были сбиты 97 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их уничтожили с 22:41 8 августа до 05:05 9 августа с помощью дежурных средств ПВО.

28 аппаратов перехватили над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской областями, 10 — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями, семь — над Азовским морем, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Крымом, Московским регионом и Липецкой областью.

Ранее в селе Почаево Белгородской области из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом погибла женщина. Ее дом был уничтожен.