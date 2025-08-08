сегодня в 21:07

Зрителей эвакуируют с концерта певца Akon в Сочи из-за атаки дронов

Концерт рэпера Akon (Алиана Дамала Тиама) могут отменить из-за новой атаки украинских дронов на Сочи. Зрителей эвакуируют из зала, где должно состояться выступление, сообщает Baza .

По словам очевидцев, людей вывели в фойе. Их никуда не выпускают по соображениям безопасности.

Зрителям не говорят, продолжится ли концерт. Людям приходится стоять и ждать начала выступления.

Жители рассказали, что в городе снова слышны звуки сирены. В аэропорту опять ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Между тем в Краснодарском крае наблюдаются ограничения мобильной связи и интернета. Власти объяснили это мерами безопасности.

Днем 8 августа ВСУ уже атаковали Краснодарский край. Минобороны РФ сообщало, что в период с 12:00 до 15:00 над регионом сбили восемь БПЛА.