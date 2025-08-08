ВС РФ сбили 34 украинских дрона над российскими регионами днем 8 августа

сегодня в 16:58

ВСУ попытались атаковать Россию 34 дронами в период с 12:00 до 15:00. Отечественные средства ПВО перехватили их, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

12 беспилотников сбили над Брянской областью, 10 — над Калужской. По одному дрону уничтожили над Рязанской областью и Адыгеей.

Украинские дроны также попытались ударить по Краснодарскому краю. Там ПВО сбила 8 беспилотников. Еще 2 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Из-за атаки дронов в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушные суда кружили над городом. 17 самолетов «ушли» на запасные аэродромы. Сейчас ограничения в аэропорту сняты.

Тем временем людей, находившихся на пляжах, в отелях и ТРЦ, эвакуировали в безопасные места.