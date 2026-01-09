ПВО перехватила пять украинских беспилотников над Россией этой ночью
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами уничтожили пять дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Аппараты сбили с помощью дежурных средств ПВО.
Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
Ранее Белгород и Орел подверглись ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде люди остались без света, воды и тепла.
