сегодня в 07:51

ПВО перехватила пять украинских беспилотников над Россией этой ночью

Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами уничтожили пять дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Аппараты сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Ранее Белгород и Орел подверглись ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде люди остались без света, воды и тепла.

