ВСУ нанесли удары по Белгороду и Орлу

Белгород и Орел остались без света после ракетных ударов ВСУ

В Белгороде и прилегающем районе после атаки произошли частичные отключения электроэнергии и водоснабжения. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате обстрела зафиксированы «серьезные повреждения объекта инфраструктуры». Предварительно, пострадавших нет.

Одновременно ракетной атаке подвергся Орел. По данным очевидцев, в городе прогремели четыре взрыва, после чего также были зафиксированы частичные отключения электроэнергии.

