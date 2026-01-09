сегодня в 07:21

556 тыс человек остались без света в Белгородской области после удара ВСУ

В Белгородской области из-за ночного удара противника без электричества остались 556 тыс. человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 1920 многоквартирных домов сейчас остались без тепла, почти 200 тыс. жителей — без воды.

Как добавил глава области, все аварийные бригады находятся на своих местах. На оперштабе власти рассмотрят текущие результаты по восстановлению света, воды и тепла, подключение резервных мощностей.

Ранее Белгород и Орел подверглись ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, никто не пострадал.

