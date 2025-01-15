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ПВО перехватила и уничтожила 3 вражеских БПЛА в небе над Россией

За прошедшую ночь российская система ПВО перехватила и уничтожила три украинских беспилотника, которые пытались нанести удары по территории страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Один беспилотник перехватили над территорией Тамбовской области, еще два уничтожили в небе над Белгородской областью.

Накануне военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что ВС РФ нанесли новые массированные удары по объектам украинской армии, расположенным в нескольких регионах страны. Ликвидированы пункты размещения бойцов ВСУ и управления системой противовоздушной обороны.

Также стало известно, что за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла свыше 51,4 тыс. бойцов, 300 танков, 229 БМП, 166 бронетранспортеров.