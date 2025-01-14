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Военкор Поддубный: ВС РФ нанесли серию ударов по объектам в регионах Украины

ВС РФ нанесли новые массированные удары по объектам украинской армии, расположенным в нескольких регионах страны, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

По его словам, цели удалось поразить в том числе в Киевской области — ликвидированы пункты размещения бойцов ВСУ и управления системой противовоздушной обороны.

Кроме того, российские ударные беспилотники атаковали объекты в Вышгороде и Борисполе. Еще серии взрывов прозвучали в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

В Сумской области были атакованы места скопления техники противника. Ее украинское командование собиралось перебросить в Курскую область.