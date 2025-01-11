Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе президента России.

Ранее в Сети появились кадры драматичной схватки между бойцами противоборствующих сторон, которая произошла в селе Трудовое на территории ДНР. Григорьев рассказывал, что солдаты вошли к противнику на рукопашную и готовились умереть. Ему пришлось вступить в ножевую схватку с врагом, который лишил жизни его товарища.

Финал поединка оказался трагичным — раненый украинский боец попросил противника позволить ему «спокойно уйти». Григорьев удовлетворил последнюю просьбу поверженного врага и покинул место схватки. Эти драматические моменты были зафиксированы на видео, которое впоследствии распространилось в Сети. Съемку вела нагрудная камера бойца ВСУ.

После этого Григорьев столкнулся с группой из шести вражеских военных. Ему удалось нейтрализовать двух противников из шести. Восстановив контакт с командованием, якутский штурмовик получил дальнейшие инструкции.