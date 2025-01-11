Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
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Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации штурмовику Григорьеву Андрею Николаевичу. Уроженец Якутии проявил небывалую храбрость в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе президента России.
Ранее в Сети появились кадры драматичной схватки между бойцами противоборствующих сторон, которая произошла в селе Трудовое на территории ДНР. Григорьев рассказывал, что солдаты вошли к противнику на рукопашную и готовились умереть. Ему пришлось вступить в ножевую схватку с врагом, который лишил жизни его товарища.
Финал поединка оказался трагичным — раненый украинский боец попросил противника позволить ему «спокойно уйти». Григорьев удовлетворил последнюю просьбу поверженного врага и покинул место схватки. Эти драматические моменты были зафиксированы на видео, которое впоследствии распространилось в Сети. Съемку вела нагрудная камера бойца ВСУ.
После этого Григорьев столкнулся с группой из шести вражеских военных. Ему удалось нейтрализовать двух противников из шести. Восстановив контакт с командованием, якутский штурмовик получил дальнейшие инструкции.