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Штурмовик Григорьев после схватки с бойцом ВСУ столкнулся с еще 6-ю противниками

В ходе боевого столкновения в ДНР военнослужащий 39-й мотострелковой бригады Андрей Григорьев, уроженец Якутии, продемонстрировал исключительную храбрость. После ожесточенной рукопашной схватки с использованием холодного оружия против украинского бойца, он столкнулся с группой из шести вражеских военных, пишет RT .

В результате завязавшегося боя Григорьеву удалось нейтрализовать двух противников из шести. Восстановив контакт с командованием, якутский штурмовик получил дальнейшие инструкции.

«Давай, держись, братан, там еще… Узнай, где их штаб, где склад, где заправка там», — вспоминает российский боец слова из штаба.

Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры с экшн-камеры бойца ВСУ, запечатлевшие смертельную схватку возле села Трудовое. В ходе ближнего боя украинский военнослужащий столкнулся с российским штурмовиком из Якутии, оборонявшим позиции.

Финал противостояния оказался трагичным — получивший смертельные ранения украинец попросил противника позволить ему достойно уйти из жизни. Российский боец проявил человечность и, уважив последнее желание врага, покинул место схватки.