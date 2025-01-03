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Якутский штурмовик Григорьев рассказал о рукопашной схватке с бойцом ВСУ

В Сети появились кадры драматичной схватки между бойцами противоборствующих сторон, которая произошла в селе Трудовое на территории ДНР. Якутский штурмовик из ВС РФ Андрей Григорьев рассказал подробности боя, пишет RT .

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — поделился воспоминаниями российский боец.

Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, оборонявший позиции, вступил в ножевое противостояние с противником, который ранее лишил жизни его сослуживца. Финал поединка оказался трагичным — раненый украинский боец попросил противника позволить ему «спокойно уйти».

Григорьев удовлетворил последнюю просьбу поверженного врага и покинул место схватки. Эти драматические моменты были зафиксированы на видео, которое впоследствии распространилось в Сети. Съемку вела нагрудная камера бойца ВСУ.