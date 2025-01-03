Якутский штурмовик Григорьев рассказал о рукопашной схватке с бойцом ВСУ
В Сети появились кадры драматичной схватки между бойцами противоборствующих сторон, которая произошла в селе Трудовое на территории ДНР. Якутский штурмовик из ВС РФ Андрей Григорьев рассказал подробности боя, пишет RT.
«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — поделился воспоминаниями российский боец.
Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, оборонявший позиции, вступил в ножевое противостояние с противником, который ранее лишил жизни его сослуживца. Финал поединка оказался трагичным — раненый украинский боец попросил противника позволить ему «спокойно уйти».
Григорьев удовлетворил последнюю просьбу поверженного врага и покинул место схватки. Эти драматические моменты были зафиксированы на видео, которое впоследствии распространилось в Сети. Съемку вела нагрудная камера бойца ВСУ.