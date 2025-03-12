Путин поставил задачу перед ВС РФ в кратчайшие сроки освободить Курскую область

Российский президент Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления Курской группировкой, где провел совещание, а также поставил перед военными задачу — в кратчайшие сроки полностью освободить и обезопасить российский регион. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

В своем обращении к военным Путин заявил, что Курская область должна вернуться под контроль российских военных в ближайшее время, а противник должен быть полностью и окончательно разгромлен.

«Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль границы. Об этом тоже нужно подумать», — заявил Путин.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Киев хотел сделать в Курской области плацдарм и после использовать ситуацию как разменную монету, но ничего не получилось. Путин также напомнил военным, что с пленными бойцами ВСУ следует обращаться гуманно.