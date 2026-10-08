Тхэквондисты завоевали пять медалей на турнире в Котельниках

Спортсмены Московской области выиграли три золотые и две бронзовые медали на межрегиональном турнире по тхэквондо ВТФ «Запад-Восток», который прошел со 2 по 4 октября в Котельниках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области завоевали пять медалей на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Запад-Восток» в Котельниках.

Золото выиграли Ева Арман из Королева в весовой категории до 47 кг, Вероника Макеева из Лобни в категории до 57 кг и Александр Чернов из Лобни в категории до 59 кг.

Бронзовыми призерами стали спортсмены из Королева Даниил Телегин в весовой категории до 48 кг и Алексей Сомов в категории до 51 кг.

Турнир прошел со 2 по 4 октября в спортивном комплексе в микрорайоне Силикат. В нем участвовали более 300 спортсменов из различных регионов России. Соревнования провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.