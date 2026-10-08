Администрация взяла на контроль замену окон в селе Лобаново после падения БПЛА

В Домодедове власти взяли на контроль замену окон в селе Лобаново. Около пяти часов утра 6 октября в районе этого населенного пункта упал беспилотник. Взрывной волной выбило окна в двух соседних домах на улице Знаменская — № 14 и № 15.

Заместитель начальника ЖКХ округа Александр Назаров доложил, что осколки убрали, а проемы сразу затянули пленкой. По его словам, это позволило сохранить тепло в домах. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Представители администрации уточнили, что размеры окон уже сняты, чертежи передадут в цех на этой неделе, а если погода не подведет, новые рамы привезут в конце этой или в начале следующей недели. Полностью остеклить дома планируют за две недели.

По словам Елены Будяну, жительницы села Лобаново, сотрудники администрации разъяснили жителям порядок действий для оформления компенсации.

Власти держат восстановление конструкций на контроле и обещают уложиться в двухнедельный срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на пострадавших от атаки БПЛА территориях работают сотрудники экстренных и коммунальных служб.

«Сейчас важно как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов. Все необходимые поручения главам муниципалитетов и профильным службам даны», — подчеркнул Воробьев.