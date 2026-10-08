В Мариуполе завершают восстановление дома под контролем Подмосковья

Восстановление пятиэтажного дома на бульваре 50 лет Октября в Орджоникидзевском районе Мариуполя вышло на финальную стадию. Качество работ контролируют подмосковные эксперты, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом построили в конце 1930-х годов при застройке территории вблизи металлургического завода «Азовсталь». Здание пережило Великую Отечественную войну, но в 2022 году получило тяжелые повреждения: значительная часть обрушилась, объем разрушений превысил 80%.

Строители демонтировали поврежденные конструкции, возвели несущие стены и внутренние перегородки, заменили перекрытия и кровлю, обновили фасад. В доме полностью обновили отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение. Восстановили лестничные клетки, окна, двери, входные группы и места общего пользования.

Архитектурный стиль здания сохранили. Фасад украшают высокие окна, пилястры, декоративные пояса и центральный портик с колоннами, капителями и балконами. Сохранившаяся лепнина стала ориентиром для восстановления декора.

Эксперты строительного контроля управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, на всех этапах проверяют качество работ и материалов, соответствие проектной документации и нормативным требованиям.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Основные строительно-монтажные работы завершены. В ближайшее время строителям предстоит привести в порядок дворовую территорию. Все 69 квартир отремонтируют «под ключ» в рамках программы администрации города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.