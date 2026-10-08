Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Подольске

Прокуратура Московской области держит на контроле оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск в результате атаки вражеского дрона погиб 57-летний мужчина и пострадала 37-летняя женщина. Также произошло возгорание трех автомобилей, а в ближайшей многоэтажке выбило стекла.

Главный прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городскому прокурору лично контролировать ситуацию и оказание необходимой помощи пострадавшим местным жителям.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Московской области работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье 57-летнего мужчины, погибшего в результате атаки БПЛА в Климовске.

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