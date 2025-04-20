Пушков: Украина была принуждена РФ принять пасхальное перемирие
Российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что Украина была вынуждена официально признать объявленное РФ пасхальное перемирие, так как другая линия поведения для ВСУ невыгодна. Об этом сообщает Газета.ru.
«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира», — пояснил Пушков.
Он уточнил, что после объявления перемирия все еще поступали сообщения о его нарушении со стороны ВСУ в Херсонской области. Еще западные СМИ писали, что, по их оценкам, президент Украины Владимир Зеленский, возможно, «отклонил предложение о перемирии».
19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он предположил, что украинские власти последуют примеру РФ и остановят противостояние на время Пасхи. Перемирие действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.