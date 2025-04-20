Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия несколько раз атаковала территорию региона с начала объявленного РФ пасхального перемирия, сообщает RT .

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он предположил, что украинские власти также последуют примеру России и остановят боевые действия на Пасху. Перемирие действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По словам Сальдо, с 18:00 ВСУ дронами и минометами атаковали Алешки, беспилотниками-камикадзе напали на Голую Пристань, также не менее шести сбросов с БПЛА зафиксировали в Каховке.

Он подчеркнул, что на некоторых участках фронта наблюдается тишина, обстрелов нет. По мнению главы области, это значит, что среди бойцов ВСУ есть те, кто услышал призыв к миру.