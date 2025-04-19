Владимир Путин объявил пасхальное перемирие
Фото - © пресс-служба Кремля
Российский президент Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте в ходе встречи в Кремле.
Так, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — заявил Путин.
Он предположил, что власти Украины последуют примеру российской стороны и остановят все боевые действия.
При этом российский лидер добавил, что российские военнослужащие должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики Украины истек, однако Путин не давал новых указаний на этот счет.