Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

сегодня в 16:52

Российский президент Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте в ходе встречи в Кремле.

Так, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — заявил Путин.

Он предположил, что власти Украины последуют примеру российской стороны и остановят все боевые действия.

При этом российский лидер добавил, что российские военнослужащие должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики Украины истек, однако Путин не давал новых указаний на этот счет.