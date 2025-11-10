ВС РФ уничтожили свыше 100 колумбийских наемников, которые вместе с ВСУ пытались штурмовать российские позиции в Сумской области. Украинское командование использовало латиноамериканцев в качестве «пушечного мяса», сообщает Mash .

В конце сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. После этого украинские войска пытались несколько раз контратаковать. Бои шли у границ населенного пункта.

За октябрь ВСУ предприняли 11 попыток штурма, в которых участвовали и колумбийцы. Они не увенчались успехом. Что примечательно, украинское командование отправляло колумбийских наемников «на разведку», но по факту их использовали как «пушечное мясо».

В результате сейчас на сумском направлении латиноамериканцев уже практически не осталось.

Ранее колумбийцы просили свое правительство вызволить их из рядов ВСУ. Наемники жаловались, что не получали обещанные гонорары, а также говорили об ужасных условиях службы. Колумбийцев-отказников переправляли в Африку, чтобы обучать местные антиправительственные формирования.

Всего, по предварительным данным, в рядах ВСУ погибли или пропали не менее 3 тыс. наемников.

Ранее стало известно, что власти ЮАР пытаются вернуть уехавших на Украину наемников. Правительство страны получило запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин.

