сегодня в 15:14

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) предпринимают попытки вернуть 17 граждан страны, которые отправились наемниками на Украину, а в настоящее время просят помощи, сообщается на сайте офиса главы государства.

«Правительство ЮАР получило <…> запросы для оказания помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин возраста от 20 до 39 лет, которые оказались в ловушке на <…> Украине», — говорится в сообщении.

Граждан ЮАР привлекли к работе наемниками ВСУ, обещая «щедрые контракты». Однако, согласно закону ЮАР от 1988 года, предоставление военной помощи иностранным государствам без постановления правительства запрещено.

В заявлении добавили, что южноафриканский лидер Сирил Рамафоса поручил провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к найму африканцев в качестве наемников. Власти с помощью дипломатических каналов пытаются вернуть граждан ЮАР на родину.

Ранее российский военный с позывным Джокер рассказал о ликвидации сотен иностранных наемников ВСУ на харьковском направлении СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.