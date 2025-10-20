Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину о проведенной операции на Харьковском направлении, в результате которой были ликвидированы сотни иностранных наемников, сражавшихся на стороне ВСУ.

«Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», — поделился боец.

Он отметил, что российские войска «быстро приняли решение и ударили по врагу, когда он этого не ожидал».

Ранее стало известно, как во время операции «Труба» в ходе сражений за Новомихайловку в ДНР солдаты группировки войск «Восток» смогли пройти под двухрядным минным полем ВСУ. Противник не ожидал такого поворота.

