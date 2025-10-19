Операция «Труба»: как солдаты ВС РФ хитростью преодолели минное поле в ДНР
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Во время операции «Труба» в ходе сражений за Новомихайловку в Донецкой Народной Республике солдаты группировки российских войск «Восток» смогли пройти под двухрядным минным полем ВСУ. Об этом телеканалу «Россия» рассказал замкомандира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады сержант Сергей Крымов.
Труба представляла собой подземные коммуникации, которые шли вдоль дороги на Новомихайловку на глубине 3 м.
Над объектом инфраструктуры было минное поле. С другой стороны дороги находились позиции солдат ВСУ.
«Получается, прошли прямо под минами. Противник вообще этого не ожидал», — отметил Крымов.
С собой бойцы ВС РФ взяли около тонны взрывчатки. Российские войска освободили Новомихайловку 20 апреля 2025 года.
