сегодня в 13:04

Российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село под свой контроль взяли подразделения «Северной» группировки войск, которые в ходе наступление продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Ранее министерство обороны России опубликовало обновленную схему освобожденных территорий в зоне СВО. На ней обозначены продвижение российской армии в 2025 году.

