Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Юнаковка Сумской области
Фото - © РИА Новости
Российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село под свой контроль взяли подразделения «Северной» группировки войск, которые в ходе наступление продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.
Ранее министерство обороны России опубликовало обновленную схему освобожденных территорий в зоне СВО. На ней обозначены продвижение российской армии в 2025 году.
