Минобороны РФ опубликовало обновленную схему освобожденных территорий в зоне СВО
Опубликована обновленная схема освобожденных территорий в зоне спецоперации
Министерство обороны РФ представило схему освобожденных территорий в зоне специальной военной операции по данным на 24 сентября 2025 года, сообщает RT.
На ней обозначены продвижение российской армии в 2025 году и общая площадь освобожденных земель в зоне СВО.
С начала года ВС РФ освободили свыше 4714 квадратных километров, установив контроль над 205 населенными пунктами в зоне проведения спецоперации.
Ранее русские бойцы рассказали об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.