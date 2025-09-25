сегодня в 17:44

Министерство обороны РФ представило схему освобожденных территорий в зоне специальной военной операции по данным на 24 сентября 2025 года, сообщает RT .

На ней обозначены продвижение российской армии в 2025 году и общая площадь освобожденных земель в зоне СВО.

С начала года ВС РФ освободили свыше 4714 квадратных километров, установив контроль над 205 населенными пунктами в зоне проведения спецоперации.

Ранее русские бойцы рассказали об освобождении Калиновского в Днепропетровской области.