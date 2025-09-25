Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Калиновского в Днепропетровской области

Бойцы 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» рассказали об уничтожении противника во время освобождения населенного пункта Калиновское в Днепропетровской области. Пленные солдаты ВСУ признались, что их заставляют воевать, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Штурмовик с позывным Фомич вспоминает, как у дома кружил дрон «Баба Яга». Бойцы поняли, что где-то рядом точка БПЛА. Они сбили дрон и обнаружили, что он переносил провизию для противника — в мешках были вода, еда, сигареты.

«Когда дрон сбили, противник зашевелился. Началось движение, мы его там и обнаружили. Ну и зачистили около десятка. Мы их обстреливали, потом гранатами закидывали. Они пытались спрятаться всячески», — рассказал Фомич.

Во время зачистки в доме, где находились украинские военные, бойцы нашли нацистские нашивки, американское огнестрельное оружие Browning, немецкий пулемет MG 42.

Другой штурмовик с позывным Кама вспомнил свой разговор с военнопленными. Они признались, что не хотят воевать, мужчин на Украине заставляют это делать. У одного из них Кама спросил, смогут ли они победить Россию.

«Он сказал: „Нет“. Я спросил: „Почему?“. А он сказал, что Россия — это могучая, великая держава. Бесполезно, смысла нет», — рассказал Кама.

Смелость и отвага бойцов ВС РФ позволили освободить Калиновское. Среди контрактников есть и мужчины из Московской области. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Забота о бойцах СВО

Пока военнослужащие участвуют в спецоперации, защищая Родину, правительство заботится об их близких. Семьи бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье на особых условиях. Благодаря накопительно-ипотечной системе государство помогает оплачивать квартиры или дома для военных и их родственников.

Кроме того, детям участников СВО стало проще получить высшее образование. Ведущие учебные заведения страны выделяют 10% бюджетных мест специально для таких абитуриентов. А дети погибших или раненых военнослужащих могут поступить в университет вообще без экзаменов.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, могут получить много дополнительных привилегий как от государства, так и от регионов. Они становятся ветеранами боевых действий, а их дети получают бесплатное питание в школах и возможность бесплатно ходить в кружки и спортивные секции. Также семьям компенсируют коммунальные платежи, а дети могут отдыхать в оздоровительных лагерях. Это лишь часть поддержки, которую предоставляют участникам СВО.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.