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При освобождении Поддубного в ДНР заметили иностранных наемников

Штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый» рассказал, что при освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, сообщает РИА Новости .

«Слышали и французский, и английский, и обычные украинцы», —отметил он.

По его словам, экипировка была в основном американская, кроме того, были обнаружены чешские автоматы.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты подразделения не берут в плен заграничных наемников, которые служат в ВСУ.