В рядах ВСУ есть представители ультраправых организаций, бывшие скинхеды, а также представители западных спецслужб. Об этом заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» в составе казачьей бригады «Терек» Сергей Мюнье, сообщает ТАСС .

По его словам, больше всего в рядах ВСУ именно представителей ультраправых европейских организаций. Кроме того, за украинскую армию в качестве наемников воюют футбольные фанаты, которые тоже «в правых кругах».

По словам Мюнье, они были замечены в совершении преступлений еще до своего участия в украинском конфликте. Помимо них в рядах ВСУ воюют представители западных спецслужб. Они в том числе занимаются вербовкой, переправкой людей на Украину для участия в боях и т. д.

Мюнье уточнил, что есть в рядах ВСУ и обычные европейские граждане, которые поддались пропаганде Запада. Однако их количество уменьшилось после того, как ВС РФ нанесли удар по их базе во Львове.

Ранее Мюнье заявил, что французские власти развернули кампанию давления на своих граждан, участвующих в СВО на стороне ВС РФ в качестве добровольцев. Их называют «предателями» и применяют в их отношении систему социальной изоляции.