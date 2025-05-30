Французские власти развернули кампанию давления на своих граждан, участвующих в СВО на стороне ВС РФ, используя медиа-травлю и административные преследования. Об этом ТАСС заявил Сергей Мюнье, командир российско-французского подразделения БПЛА «Нормандия-Неман» в составе казачьей бригады «Терек».

«После выступления Путина о нашем подразделении французские СМИ запустили настоящую пропагандистскую машину — нас круглосуточно называют предателями, хотя Франция официально не в состоянии войны с Россией», — отмечает Мюнье. По его словам, государство создает систему социальной изоляции для таких граждан: запрет на госслужбу, усиленный полицейский надзор, прослушку и постоянное клеймение в СМИ.

Командир подчеркивает, что юридически преследовать добровольцев сложно — они не подпадают под определение наемников, поскольку служат на тех же условиях, что и российские военные. Однако другие европейские страны применяют более жесткие меры: «В Италии и Британии участников конфликта в Донбассе сажали в тюрьмы еще до начала СВО».

«Франция демонстрирует двойные стандарты — формально сохраняя нейтралитет, она фактически воюет на стороне Украины, а своих граждан, выбравших другую сторону, подвергает гражданской казни», — резюмирует Мюнье.