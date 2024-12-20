Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский отвергает любую возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев проигрывает в конфликте, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что не понимает, как можно спокойно рассуждать о продолжении конфликта, в котором гибнут люди. По его словам, стороны конфликта необходимо подталкивать к переговорам.

«В военном отношении Украина эту войну проигрывает», — отметил Фицо.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что РФ нужно не перемирие, а долгосрочный мир на Украине. Глава государства добавил, что Москва минимум трижды соглашалась на сделки с Киевом, однако украинцы сами их срывали.

Путин добавил, что Россия готова вести переговоры в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и считает его нелегитимным. Президент подчеркивал, что Москва «всегда говорила», что готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывался от этого.