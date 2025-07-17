В РФ станет сложнее взять кредиты из-за новых требований к доходам

С 1 июля в России банки и микрофинансовые организации (МФО) не могут пользоваться информацией из бюро кредитных историй при расчете долговой нагрузки заемщика, они ориентируются только на его подтвержденный доход, сообщает РБК .

По словам директора департамента по Compliance контролю МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Кристины Куксовой, ранее клиент мог получить микрозайм проще, чем кредит, так как для этой процедуры не требовалось подтверждать доходы. МФО проверяли доход обратившегося человека их по данным его кредитной истории. Но теперь требования ужесточили.

«Вводить изменения планируется постепенно: до конца текущего года действует переходный период, когда банки и МФО все еще могут выдавать кредиты и займы без подтверждения доходов», — отметила Куксова.

Она добавила, что, скорее всего, с 2026 года этой возможности у МФО не будет.

Эксперт считает одной из причин введения указанных к организациям требований желание ЦБ РФ уменьшить уровень закредитованности населения. Но в то же время данная мера может ударить по платежеспособным клиентам, которые не могут подтвердить свои доходы.

Куксова уточнила, что один из рисков такого решения в стране — возможный рост так называемого теневого сектора кредитования, где нет контроля со стороны государства, из-за этого заемщикам будет сложнее защитить свои права.