122 украинских беспилотника уничтожили в РФ за ночь

Аппараты ликвидировали с 23:30 16 июля до 07:00 17 июля с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

43 БПЛА перехватили над Брянской областью, 38 — над Курской областью, 10 — над Орловской областью, по шесть — над Смоленской и Воронежской областями, пять — над Белгородской областью, по три — над Московским регионом, Калужской областью и Крымом, по два — над Ленинградской и Липецкой областями, один — над Тульской областью.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ликвидации дронов, которые летели в сторону мегаполиса. Также трое подростков пострадали при атаке БПЛА противника на Воронеж.