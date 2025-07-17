Украинская нацгвардия перебросила к фронту карательное подразделение

Советник главы Донецкой Народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Украина перебросила на границу на западе ДНР и Днепропетровской области свою 23-ю отдельную бригаду охраны Нацгвардии, сообщает ТАСС .

«Официальный заградотряд», — подчеркнул Кимаковский.

Он уточнил, что бригада была переброшена для замедления продвижения ВС РФ на данном участке фронта. Также украинцы выполняют карательные операции в отношении тех, кто пытается дезертировать.

Ранее мобилизованный курсант ВСУ открыл огонь по инструкторам во время стрельб. Это произошло в Черниговской области.