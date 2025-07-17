Выходит за рамки разумного: когда тревожность начинает мешать жить

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич рассказала РИАМО, как понять, когда чувство тревоги — это нормальная реакция, а в каких случаях — сигнал о проблеме, с которой нужно обращаться к специалисту.

«Нам важно понимать, что тревога — это очень полезная эмоция! Это именно тот защитный механизм, который срабатывает, если мы оказываемся в ситуации неопределенности и без четких представлений о происходящем вокруг. Напряжение, которое у нас возникает, это призыв подготовиться, собрать больше информации, разработать план действий», — объяснила Галич.

Специалист отметила, что зачастую тревожные люди более результативны. Из-за этого чувства они раньше выходят из дома на встречи или в аэропорт — ими движет опасение опоздать. Однако тревожность может выходить за все рамки разумного и начать мешать жить.

Понять это можно по следующим признакам: тревога становится неуправляемой и стремительно нарастает. При этом отвлечься и успокоиться никак не получается.

«Незначительные ситуации воспринимаются как предвестники больших катастроф. Ребенок просто поцарапал руку, а его мама уже видит в этом первые признаки развития страшного заражения, которое обязательно должно привести к ампутации», — добавила Галич.

Следующий признак — тревога блокирует возможность думать и действовать. Очень сильная реакция в теле — учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, дрожат руки, слабость, проблемы со сном и пищеварением. Если у вас есть эти признаки, то это повод обратиться за помощью.