«Все дело в дозировке»: как ИИ влияет на психоэмоциональное состояние человека

Появление искусственного интеллекта в одних вызвало бурю восторга, а в других — бурю тревог. И сегодня мир активно размышляет, каковы могут быть последствия такого ноу-хау. Сценарии влияния ИИ на психоэмоциональное человека разные, сообщает РИАМО практикующий психолог, преподаватель, руководитель компании «5 Гармоний» Ольга Клюева.

ИИ научит людей ясно объяснять свои мысли

«Конечно, хочется не усугублять тревогу и начать с плюсов. То, что меня радует больше всего, что с появлением ИИ и так называемых промптов у человека появилась явная потребность научиться грамотно объясняться. И тут уже не упрекнешь собеседника в том, что это он тебя неправильно понял. Машине все равно: хочешь получить результат, изволь четко и понятно излагать свои мысли», — заявила Клюева.

По ее словам, именно с этим наблюдаются в социуме весомые проблемы, это одна из важных причин социальных конфликтов, будь то дома или на работе, не важно. Нам все труднее четко излагать свои мысли, подбирать слова, ну, а предмет «Логика», помогавший грамотно конструировать свои мысли, и вовсе давно исчез из школьной программы.

«Поэтому один из оптимистичных сценариев, который я вижу, этот то, что ИИ обучит нас ясно излагать свои мысли, в результате чего повысится взаимопонимание с окружающими нас людьми и снизится количество конфликтов», — отметила эксперт.

Доступ к большим объемам информации

Еще один из плюсов, который, может также стать и минусом — доступ к большим объемам информации теперь есть не только у специалистов, именующихся Data Scientist (исследователи данных), но и у каждого из нас. А значит, мы можем быстро образовываться и самостоятельно исследовать этот мир. Это может кратковременно снижать тревогу и приносить нам «дофаминовое» удовольствие.

«Однако информация в неправильных руках может стать оружием. И речь даже не об использовании данных во вред. У человека может резко вырасти количество информации об этом мире, об опасностях, что может вызвать сильную тревогу, доходящую до тревожных расстройств и/или панических атак», — рассказала психолог.

И этому также может способствовать социальная отстраненность — ведь окружающие люди перестают быть ценным источником информации, вот и потребность в общении снижается, а основным собеседником становится ИИ. К слову, в 2025 году MIT и OpenAI уже провели исследование, которое показало: чем больше человек взаимодействует с нейросетками, тем выше у него внутреннее ощущение одиночества.

Влияние гаджетов и ИИ на мыслительный процесс

«Здесь же я хочу поделиться с вами еще одним интересным исследованием, которое проводилось пока только с гаджетами, но есть огромная вероятность, что тот же эффект будет и от ИИ. В исследовании ученые поделили испытуемых на три группы: одни могли участвовать в эксперименте с гаджетом в кармане, другие могли положить смартфон перед собой на стол, а третьих попросили оставить телефон в другой комнате. Всем дали одни и те же задания, которые требовали концентрации внимания», — поделилась преподаватель.

Результат эксперимента показал, что наличие смартфона негативно сказывается на продуктивности. Даже если мы не используем гаджет, даже если он лежит экраном вниз, наш мозг включается в решение задач не на полную, ведь мы начинаем надеяться не на себя и свои силы, а на помощника, от которого у нас уже сформировалась зависимость.

«То же и с нейросетями: зачем мне включать мышление, если ИИ это сделает за меня? Если говорить о психологических аспектах, то это может привести одних к завышенной самооценке в результате присвоения себе заслуг технологий, а в следствии — завышенным ожиданиям от мира, а потом разочарованиям и обидам, что мир „не заметил гения“. А на других обратным образом — приведет к обесцениванию своих способностей, ведь когда мы не используем свою силы, мы начинаем забывать, что они вообще есть», — добавила Клюева.

Она подчеркнула, что это далеко не все варианты влияния ИИ на нашу психику, но, как говорится, «Все есть яд, и все есть лекарство». Хочется к этому добавить: все дело в дозировке!».