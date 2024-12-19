Путин ответил американскому журналисту про уступки и переговоры по Украине

Путин: РФ всегда говорила, что готова к компромиссам и переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопросы журналиста американской телекомпании NBC, один из которых касался уступок и компромиссов, на которые может пойти Москва по вопросу конфликта на Украине. Путин заявил, что российская сторона «всегда говорила», что готова к переговорам и компромиссам по Украине, а Киев, наоборот, отказывался от этого.

«Мы-то готовы, но нужно, чтобы та сторона (Украина — ред.) была готова и к переговорам, и к компромиссам», — сказал Путин в ответ на вопрос журналиста из США.

Глава России обратил внимание, что после начала украинского конфликта в Стамбуле шли переговоры, и Киев с Москвой «по сути достигли договоренности», причем украинцы были в целом согласны урегулировать кризис.

Однако в тот момент к Украине обратился тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский премьер «сказал, что надо воевать до последнего украинца». По словам Путина, на Украине «скоро не останется тех, кто воевать хочет».

«Политика и есть искусство компромисса», — добавил российский лидер.

В беседе с журналистом NBC Путин также ответил на вопрос о встрече с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом и избранным главой США Дональдом Трампом.



19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая форматы прямой линии и большой пресс-конференции.