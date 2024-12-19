Путин ответил на вопрос о встрече с Асадом и Трампом

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что пока не встречался с экс-главой Сирии Башаром Асадом после госпереворота в арабской республике, однако намерен лично увидеть политика. Глава России также отметил, что в данный момент не знает, когда сможет провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции к Путину обратился журналист американской телекомпании NBC. Американец спросил российского президента о судьбе своего коллеги-журналиста, который пропал в Сирии 12 лет назад.

Владимир Путин ответил, что задаст вопрос о судьбе пропавшего американского журналиста Башару Асаду, когда лично встретится с ним.

«Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав. <…> В целом, мы своей цели достигли», — сказал российский лидер в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».