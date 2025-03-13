Посол Келин: РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине. При этом он отметил, что Россия полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения, сообщает РИА Новости .

По его словам, Москва подходит к инициативе «с большой осторожностью».

Ранее Трамп заявил, что у США все еще есть некоторые финансовые рычаги, которые они могут использовать для давления на Москву. Но параллельно с этим выразил надежду, что к такому сценарию прибегать не придется.

Также Трамп отметил, что во время переговоров с РФ в Москве будет обсуждаться не только прекращение огня, но и территориальный вопрос.