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«Ты топишь людей»: украинские военные избили веслом мужчину в реке у Молдавии

Происшествия
2:35

В Сети набирает популярность видео, на котором мужчина переплывал реку из Украины в Молдавию и его преследовали украинские пограничники, параллельно избивавшие его веслом. Соответствующие кадры опубликовала «Политика Страны».

На видео показано, как мужчина пытался удержаться на плаву в середине реки. Вокруг него на моторной лодке курсировали украинские пограничники и требовали забраться к ним на борт. Мужчина отплывал от пограничников и выкрикивал громко: «Нет».

В какой-то момент один из пограничников понял, что никак не может вытащить из воды мужчину, после чего взял весло и начал им бить потерпевшего.

В дальнейшем ситуация обернулась неожиданным образом и для самих преследователей: их лодку прибило к молдавскому берегу, где местные жители ее заблокировали и вызвали полицию.

Возмущенные молдаване стали упрекать пограничников в том, что те топят людей в реке.

«Ты пришел в мою страну, ты топишь людей», — заявил один из местных жителей.

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