Судьбоносный октябрь: пользователи соцсетей поверили в новую теорию заговора
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В социальных сетях стремительно распространяется новая теория заговора, согласно которой именно на октябрь приходится подавляющее большинство переломных моментов в жизни всех людей. В TikTok появилось уже несколько миллионов тематических публикаций, сообщает РЕН ТВ.
Авторы роликов делятся личными наблюдениями и отмечают, что ключевые повороты судьбы — смена места жительства, устройство на работу, бракосочетания, расставания и утраты — случаются преимущественно во второй осенний месяц. У отдельных пользователей в октябре циклично начинались и завершались любовные отношения.
Концептуальную основу тренда аудитория почерпнула из фильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Там центральным мотивом выступает неизбежный эпизод биографии каждого героя, формирующий его становление в качестве Человека-паука.
Специалисты в области психологии объясняют феномен сезонными факторами. На смену яркому летнему периоду приходят холода, ранние сумерки и ухудшение метеоусловий, что провоцирует внутренний дискомфорт и подталкивает человека к осознанной перезагрузке жизни и поиску кардинальных перемен.
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