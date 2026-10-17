Судьбоносный октябрь: пользователи соцсетей поверили в новую теорию заговора

В социальных сетях стремительно распространяется новая теория заговора, согласно которой именно на октябрь приходится подавляющее большинство переломных моментов в жизни всех людей. В TikTok появилось уже несколько миллионов тематических публикаций, сообщает РЕН ТВ .

Авторы роликов делятся личными наблюдениями и отмечают, что ключевые повороты судьбы — смена места жительства, устройство на работу, бракосочетания, расставания и утраты — случаются преимущественно во второй осенний месяц. У отдельных пользователей в октябре циклично начинались и завершались любовные отношения.

Концептуальную основу тренда аудитория почерпнула из фильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Там центральным мотивом выступает неизбежный эпизод биографии каждого героя, формирующий его становление в качестве Человека-паука.

Специалисты в области психологии объясняют феномен сезонными факторами. На смену яркому летнему периоду приходят холода, ранние сумерки и ухудшение метеоусловий, что провоцирует внутренний дискомфорт и подталкивает человека к осознанной перезагрузке жизни и поиску кардинальных перемен.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.