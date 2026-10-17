Российские подразделения в ходе масштабных наступательных операций освободили восемь населенных пунктов в границах ДНР, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Харьковской области бойцы группировки войск «Запад» добились улучшения тактического положения по переднему краю. В ходе активных атак закрепились в населенных пунктах Паламаревка и Ковалевка.

На территории Донецкой Народной Республики военнослужащие «Южной» группировки войск решительным натиском освободили Алексеево-Дружковку. Подразделения группировки «Центр» выбили формирования противника сразу из трех населенных пунктов — Первомайского, Доброполья и Сергеевки.

Одновременно с этим штурмовые отряды группировки «Восток» продавили оборону противника в глубину и овладели населенным пунктом Великомихайловка на территории Днепропетровской области. В свою очередь силы группировки «Днепр» в результате скоординированного маневра успешно освободили Малокатериновку в Запорожской области.

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