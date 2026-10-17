Не сдавался до последнего: «Русский Тайсон» Денис Бойцов скончался в 40 лет

Российский боксер Денис Бойцов, известный как «русский Тайсон», умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил центр физкультурных и спортивных мероприятий .

В начале 2010-х Бойцов считался одним из самых перспективных тяжеловесов.

В 2015 году спортсмен получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине: его нашли без сознания в метро. Тогда же Бойцова ввели в медикаментозную кому. Долгое время он проходил реабилитацию — сначала в Германии, затем в России.

«Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе. Денису было всего 40 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким Дениса Бойцова», — говорится в сообщении центра физкультурных и спортивных мероприятий.

Где и когда похоронят Бойцова, пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.