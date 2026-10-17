Летевший в Петербург самолет сел в Хельсинки из-за ограничений в Пулково

Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, летевший в Санкт-Петербург из Хургады, приземлился в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа. О посадке в соцсети X сообщила береговая охрана Финского залива, входящая в состав финской пограничной службы, сообщает «Фонтанка» .

Самолет сел в Финляндии ночью — именно тогда аэропорт Санкт-Петербурга был временно закрыт. После дозаправки борт продолжил полет в Северную столицу.

Пресс-служба Пулково в 04:20 сообщила, что аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы из-за ограничений в воздушном пространстве. Эти меры ввели для безопасности полетов — в Ленобласти отражали атаку беспилотников. Ранее такие же ограничения действовали для московского авиаузла, а Пулково в это время работало как запасной аэропорт.

В настоящее время воздушная гавань работает штатно, но сбои повлияли на расписание. Пассажиров просят отслеживать статус рейса в личных кабинетах авиакомпаний и по уведомлениям на контакты из бронирования, пользоваться онлайн-табло, звонить в кол-центр по номеру +7 (812) 324-30-00. В аэропорту также предупредили о возможном более длительном ожидании вылета и попросили набраться терпения.

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