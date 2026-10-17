USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Не рассчитал габариты: на Варшавском шоссе экскаватор врезался в балку моста

Происшествия
0:39

На Варшавском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Он перевозил экскаватор, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».

Водитель тягача Shacman с низкорамным тралом не рассчитал габариты перевозимого груза при проезде под железнодорожным путепроводом. В результате стрела оранжевого гусеничного экскаватора Doosan зацепила металлические перекрытия моста.

Многотонная машина сорвалась с платформы, завалилась набок и заблокировала дорогу. Она частично повисла между прицепом и асфальтом.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Из-за упавшей спецтехники движение транспорта на участке Варшавского шоссе оказалось серьезно затруднено по двум полосам.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.