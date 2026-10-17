Не рассчитал габариты: на Варшавском шоссе экскаватор врезался в балку моста

На Варшавском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Он перевозил экскаватор, сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Водитель тягача Shacman с низкорамным тралом не рассчитал габариты перевозимого груза при проезде под железнодорожным путепроводом. В результате стрела оранжевого гусеничного экскаватора Doosan зацепила металлические перекрытия моста.

Многотонная машина сорвалась с платформы, завалилась набок и заблокировала дорогу. Она частично повисла между прицепом и асфальтом.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Из-за упавшей спецтехники движение транспорта на участке Варшавского шоссе оказалось серьезно затруднено по двум полосам.

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