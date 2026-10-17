ДТП на Варшавском шоссе: заняты две полосы в сторону Московской области
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
На Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошло ДТП, которое спровоцировало затор по направлению в Московскую область. Об этом сообщил столичный Дептранс.
На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших пока уточняются.
Движение в сторону области затруднено: заняты 2 полосы из 5. Водителей просят выбирать пути объезда.
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