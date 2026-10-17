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ДТП на Варшавском шоссе: заняты две полосы в сторону Московской области

Происшествия
Пелагия Тихонова

Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

На Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошло ДТП, которое спровоцировало затор по направлению в Московскую область. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших пока уточняются.

Движение в сторону области затруднено: заняты 2 полосы из 5. Водителей просят выбирать пути объезда.

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