ДТП на Варшавском шоссе: заняты две полосы в сторону Московской области Происшествия 17 октября 2026 11:23 Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

На Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошло ДТП, которое спровоцировало затор по направлению в Московскую область. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших пока уточняются. Движение в сторону области затруднено: заняты 2 полосы из 5. Водителей просят выбирать пути объезда. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.