142 тысячи подростков в Москве не допустили к аренде электросамокатов

В Москве пользоваться электросамокатом можно только с 18 лет, никаких исключений из этого правила нет, поэтому 142 тысячи подростков получили отказ в праве пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает столичный Дептранс.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, благодаря обязательной верификации аккаунтов через Mos ID в этом сезоне к прокату не допустили порядка 142 тыс. несовершеннолетних. За безопасностью поездок на СИМ следит целый комплекс мер: в городе действует свыше 420 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость, Госавтоинспекция регулярно проводит проверки вместе с операторами проката, а сотрудники Ситуационного центра ЦОДД круглосуточно контролируют дорожную ситуацию по камерам.

Кроме того, операторы штрафуют нарушителей и блокируют доступ в сервис при грубых нарушениях ПДД. Дептранс также опубликовал примеры опасных случаев.

Ликсутов подчеркнул, что ключевым фактором безопасности на дорогах остается личная ответственность самих пользователей за соблюдение ПДД. По его словам, до сих пор фиксируются случаи, когда взрослые передают руль детям или берут их пассажирами на один самокат.

Как отметил глава Дептранса, поездка вдвоем и езда несовершеннолетних на СИМ снижают управляемость транспортом и создают огромный риск тяжелых аварий и травм. За подобные нарушения операторы применяют самые жесткие меры.

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