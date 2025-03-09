Полторы тысячи бойцов ВСУ попали в огненный мешок в Судже
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В ходе интенсивных боевых действий в Судже Курской области группировка противника численностью в полторы тысячи человек оказалась в окружении, попав в огненный мешок. За последние 24 часа российские войска уничтожили 500 военнослужащих ВСУ при их попытке прорыва, а также пленили еще 100 человек, пишет Mash.
Под контролем Вооруженных сил Украины на данный момент остается территория менее 30 квадратных километров. Российские военные достигли больших успехов, освободив населенные пункты Мартыновка, Михайловка и Черкасское Поречное.
Подразделения 106-й десантной бригады продвинулись к Казачьей Локне. Активные столкновения продолжаются в районе маслодельного комбината на Пионерской улице, а также в населенных пунктах Мирный и Бондаревка.
Российская авиация наносит удары по транспортной инфраструктуре противника, включая мосты и дорожные узлы. На улице 8-го марта при въезде в Суджу была уничтожена колонна военной техники противника, состоящая из 9 единиц. В районе населенного пункта Гуево был нанесен авиаудар с применением ФАБ-3000.
Военнослужащие 34-й бригады завершают зачистку населенного пункта Малая Локня, удерживая под контролем большую часть территории села. Украинские подразделения осуществляют отступление в направлении транспортной магистрали, соединяющей данный населенный пункт с Казачьей Локней.
Ранее сообщалось, что российские военные начали активно штурмовать Суджи, а также выдавливать и ликвидировать противника в Курской области.