Полторы тысячи бойцов ВСУ попали в огненный мешок в Судже

В ходе интенсивных боевых действий в Судже Курской области группировка противника численностью в полторы тысячи человек оказалась в окружении, попав в огненный мешок. За последние 24 часа российские войска уничтожили 500 военнослужащих ВСУ при их попытке прорыва, а также пленили еще 100 человек, пишет Mash .

Под контролем Вооруженных сил Украины на данный момент остается территория менее 30 квадратных километров. Российские военные достигли больших успехов, освободив населенные пункты Мартыновка, Михайловка и Черкасское Поречное.

Подразделения 106-й десантной бригады продвинулись к Казачьей Локне. Активные столкновения продолжаются в районе маслодельного комбината на Пионерской улице, а также в населенных пунктах Мирный и Бондаревка.

Российская авиация наносит удары по транспортной инфраструктуре противника, включая мосты и дорожные узлы. На улице 8-го марта при въезде в Суджу была уничтожена колонна военной техники противника, состоящая из 9 единиц. В районе населенного пункта Гуево был нанесен авиаудар с применением ФАБ-3000.

Военнослужащие 34-й бригады завершают зачистку населенного пункта Малая Локня, удерживая под контролем большую часть территории села. Украинские подразделения осуществляют отступление в направлении транспортной магистрали, соединяющей данный населенный пункт с Казачьей Локней.

Ранее сообщалось, что российские военные начали активно штурмовать Суджи, а также выдавливать и ликвидировать противника в Курской области.